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АРМА за десять месяцев перечислила в бюджет 13 миллионов от управления активами

АРМА за десять месяцев перечислила в бюджет 13 миллионов от управления активами

Агентство по управлению и менеджменту активов с начала года до конца октября перечислило в бюджет 13 миллионов от своей деятельности.

Об этом сообщил в интервью Радио Свобода временно исполняющий обязанности председателя АРМА Виталий Сигидин.

Это, уточнил он, доходы от управления активами.

«Есть собственно деятельность по управлению активами, эти средства в любом случае сразу попадают в государственный бюджет. В этот период, за 10 месяцев, 13 миллионов гривень уже в бюджет поступило. Это еще не конец года. И это уже больше, чем, например, за прошлый год, непосредственно от управления активами (за 2019 год АРМА безвозвратно перечислила в бюджет 10,94 миллиона гривень – ред.)», – отметил Сигидин.

Он добавил, что АРМА также имеет 600 миллионов гривень на депозитных счетах в государственных банках, но эти средства в настоящее время не являются собственностью государства.

«У нас на депозитах размещено 600 миллионов гривень, на которые начисляются проценты. Только процентов начислено более чем 50 миллионов. Это как раз потенциальная прибыль для государства. Если будет приговор суда и будут конфискованы эти средства, они перейдут сразу в государственный бюджет», – уточнил глава АРМА.

В то же время бюджет АРМА на 2020 год составил 190,45 миллиона гривень. Сигидин пояснил, что часть функций АРМА не может быть конвертирована в доходы – например, работы по розыску активов, в том числе за рубежом, или текущая управленческая деятельность.

По материалам УАИБ
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