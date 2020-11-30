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Укрпочта предупреждает о мошеннической рассылке с требованием уплатить пошлину

Укрпочта предупреждает о мошеннической рассылке с требованием уплатить пошлину

«Укрпочта» предостерегает, что мошенники от ее имени рассылают клиентам электронные письма с требованием оплатить пошлину на международное отправление, и призывает игнорировать их.

Об этом говорится в сообщении Укрпочты на ее странице в FACEBOOK.

«Появилась неприятная информация о мошеннических действиях от имени Укрпочты. Часть клиентов получили e-mail рассылку с требованием уплатить 2:15 пошлины на международное отправление. Укрпочта не делает подобных рассылок и не требует оставлять данные ваших банковских карт», – указано в сообщении.

Укрпочта просит граждан, которые увидели у себя такое письмо, удалить его, проигнорировать и ни в коем случае не делать то, что указано внутри.

Компания уверяет, что сейчас активно работает над определением источника рассылок, чтобы поскорее пресечь эту преступную деятельность, и в то же время просит клиентов быть осторожными и тщательно проверять информацию.

По материалам Finance.UA
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