Укрпочта предупреждает о мошеннической рассылке с требованием уплатить пошлину

«Укрпочта» предостерегает, что мошенники от ее имени рассылают клиентам электронные письма с требованием оплатить пошлину на международное отправление, и призывает игнорировать их.
Об этом говорится в сообщении Укрпочты на ее странице в FACEBOOK.
«Появилась неприятная информация о мошеннических действиях от имени Укрпочты. Часть клиентов получили e-mail рассылку с требованием уплатить 2:15 пошлины на международное отправление. Укрпочта не делает подобных рассылок и не требует оставлять данные ваших банковских карт», – указано в сообщении.
Укрпочта просит граждан, которые увидели у себя такое письмо, удалить его, проигнорировать и ни в коем случае не делать то, что указано внутри.
Компания уверяет, что сейчас активно работает над определением источника рассылок, чтобы поскорее пресечь эту преступную деятельность, и в то же время просит клиентов быть осторожными и тщательно проверять информацию.
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