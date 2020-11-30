Китайские инвесторы "Мотор Cич" направили обращение в международный арбитраж против Украины

Китайские инвесторы ПАО “Мотор Cич” направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина.

Об этом сообщается на официальном сайте группы DCH, партнера компании Skyrizon, одного из китайских акционеров “Мотор Сичи”.

Доарбитражное урегулирование инвестиционного спора не состоялось.

Дочерняя компания Beijing Xinwei Technology Group Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского подали обновленную совместную заявку в Антимонопольный комитет на покупку “Мотор Сич”.

Правительство выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине, понимает важность привлечения инвесторов в “Мотор Сич”, но ему “абсолютно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов”.

Президент группы DCH Александр Ярославский заявил, что прокуратура наложила дополнительный арест на акции “Мотор Сич” после того, как китайские инвесторы вместе с DCH объявили о совместной заявке в АМКУ о покупке акций, и пожаловался на давление.

Президент Владимир Зеленский призвал правительство, СНБО и СБУ проверить экономическое обоснование продажи предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в т.ч завода “Мотор Сич”.

Дочерняя компания китайской Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций “Мотор Сич”.

Антимонопольный комитет не принял к рассмотрению заявку группы DCH Александра Ярославского о покупке акций ПАО “Мотор Сич”.