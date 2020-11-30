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Фонд социального страхования возобновил выплаты, которые были приостановлене по требованию законодательства

Фонд социального страхования возобновил выплаты, которые были приостановлене по требованию законодательства

Фонд социального страхования в полном объеме профинансировал начисленные в апреле-ноябре страховые выплаты, а также медицинские и социальные услуги, которые ранее были приостановлены по требованию законодательства.

Об этом сообщает социального страхования в полном объеме профинансировал начисленные в апреле-ноябре страховые выплаты, а также медицинские и социальные услуги, которые ранее были приостановлены по требованию законодательства. пресс-служба Фонда.

Сообщается, что ФССУ профинансировал в полном объеме следующие выплаты пострадавшими на производстве и членам их семей, в частности:

  • единовременные пособия для более 2 тысяч пострадавших на производстве — 31,4 млн грн;
  • единовременные пособия членам 242 семей в случае смерти пострадавшего на производстве — 34,4 млн грн;
  • лекарства и изделия медицинского назначения для почти 7 000 пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью — 32,2 млн грн;
  • расходы на дополнительное питание 99 пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью — 0,8 млн грн;
  • расходы на специальный медицинский уход 657 пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью — 21 млн грн;
  • расходы на постоянный посторонний уход для 2,1 тысяч пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью — 34,3 млн грн;
  • расходы на бытовое обслуживание 2,6 тысяч пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью — 2,11 млн грн и другие выплаты.
По материалам Finance.UA
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