Фонд социального страхования возобновил выплаты, которые были приостановлене по требованию законодательства

Фонд социального страхования в полном объеме профинансировал начисленные в апреле-ноябре страховые выплаты, а также медицинские и социальные услуги, которые ранее были приостановлены по требованию законодательства.

Об этом сообщает социального страхования в полном объеме профинансировал начисленные в апреле-ноябре страховые выплаты, а также медицинские и социальные услуги, которые ранее были приостановлены по требованию законодательства. пресс-служба Фонда.

Сообщается, что ФССУ профинансировал в полном объеме следующие выплаты пострадавшими на производстве и членам их семей, в частности: