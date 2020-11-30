Фонд социального страхования возобновил выплаты, которые были приостановлене по требованию законодательства

Фонд социального страхования в полном объеме профинансировал начисленные в апреле-ноябре страховые выплаты, а также медицинские и социальные услуги, которые ранее были приостановлены по требованию законодательства.
Об этом сообщает социального страхования в полном объеме профинансировал начисленные в апреле-ноябре страховые выплаты, а также медицинские и социальные услуги, которые ранее были приостановлены по требованию законодательства. пресс-служба Фонда.
Сообщается, что ФССУ профинансировал в полном объеме следующие выплаты пострадавшими на производстве и членам их семей, в частности:
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