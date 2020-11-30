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Мировой долг достигнет 265% общего произведенного продукта - эксперты

Мировой долг достигнет 265% общего произведенного продукта - эксперты

Мировой долг достигнет 200 триллионов долларов, что составляет 265% мирового продукта, однако долговой кризис не предвидится.

Об этом сообщают Reuters со ссылкой на S&P Global.

Эксперты аналитической компании S&P Global утверждают, что соотношение долга к мировому продукту возросло на 14% в результате пандемии. Однако тренд к росту доли наблюдался и ранее, коронакризис только усилил его.

Связано это с тем, что на всех уровнях от компаний до домохозяйств появилась потребность в кредитных средствах из-за экономического спада.

Также аналитики не видят в этом явлении грядущего долгового кризиса.

“Ожидаемый рост доли долга к мировому ВВП в 2020 году вряд ли повлечет за собой долговой кризис в ближайшее время. Экономики восстанавливаются, вакцины уже поставляются, процентные ставки остаются на низком уровне, а долговое поведение возвращается в норму”, – комментируют в S&P Global.

Если мировая экономика и дальше продолжит восстанавливаться, мировая доля долга к ВВП уменьшится до 256% к 2023 году.

В компании отмечают, что после рецессий типичным является общее уменьшение объемов долга.

По материалам Економічна Правда
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