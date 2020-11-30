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За 84 миллиона "ушел с молотка" тринадцатый завод "Укрспирт"

За 84 миллиона "ушел с молотка" тринадцатый завод "Укрспирт"

Фонд госимущества на приватизационном аукционе 4 декабря продал 13-й объект “Укрспирт” – Мартыновское место осуществления деятельности и хранения спирта (Винницкая область) за 84 млн 777 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

“В аукционе за право собственности на этот объект спиртовой отрасли соревновались 5 участников, которые в конкурентных торгах повысили цену со стартовых 31,7 млн грн до 84 млн грн, таким образом цена выросла в 2,7 раза от стартовой.

После подписания протокола о результатах аукциона, победитель получит возможность заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Мартыновского МПД будет считаться официально завершенным, а новый владелец будет иметь возможность получить лицензию на производство спирта”, – говорится в сообщении.

Фонд госимущества на приватизационном аукционе 3 декабря продал за 61 млн 100 грн 12-й объект ГП “Укрспирт” – Довжокское МОД (Хмельницкая область).

По материалам Економічна Правда
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