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Назван лучший бизнесмен мира в 2020 году по версии Fortune

Назван лучший бизнесмен мира в 2020 году по версии Fortune

Основателя Tesla и SpaceX Илона Маска назвали лучшим бизнесменом 2020 года. Первое место он занял в ежегодном рейтинге Fortune.

“49-летний Маск превратил небольшую компанию по производству электромобилей из Силиконовой долины в ведущего автопроизводителя в мире. Его аэрокосмическая компания SpaceX впервые с 2011 года вернула американцев на орбиту”, – пояснили в Fortune.

При этом главной особенностью Маска как бизнесмена издание называет его способность менять правила игры на крупных глобальных рынках: автомобильном, аэрокосмическом и технологическом.

“Включение Tesla в биржевой индекс S&P 500 сделало Маска второй богатейшим человеком в мире”, – подытожил издание.

Отметим, что в пятерку лучших бизнесменов 2020 года Fortune также включил главу компании-производителя микрочипов AMD Лизу Су, председателя правления Nvidia Дженсена Хуанга, главу Netflix Рида Хастингса и руководителя металлургической компании Fortescue Metals Group Элизабет Гейнс.

По материалам Корреспондент.net
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