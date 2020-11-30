В Киеве дельцы выманили через криптокошельки более $3 миллионов

Правоохранители блокировали в Киеве деятельность группировки, которая присваивала средства инвесторов, имитируя участие в электронных торгах на международных фондовых биржах. Мошенники успели вывести через анонимные криптокошельки более 3 миллионов долларов США.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что организовали “бизнес” двое киевлян. Они нелегально приобрели клиентские базы телефонов финансовых и кредитных учреждений, арендовали шесть помещений в разных районах столицы, где обустроила колл-центры, в которых работало свыше 500 операторов. Те звонили клиентам от имени трейдинговой компании и советовали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах.
Отмечается, что злоумышленники использовали специально разработанное программное обеспечение для демонстрации вкладчикам электронных торгов якобы в режиме онлайн. Они также создавали для клиентов персональные кабинеты, где сообщали о «росте» в цене приобретенных акций, и предлагали увеличить вклады.
Фото: СБУ
По имеющейся информации, дельцы выманивали у потерпевших до 5 тысяч долларов США. После решения клиента снять свои деньги злоумышленники сообщали ему о банкротстве компании.
За время существования мошеннической компании, по предварительным оценкам, организаторы успели вывести через анонимные криптокошельки более 3 миллионов долларов США.
Во время обысков в колл-центрах правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильные устройства и программное обеспечение, которое использовалось для присвоения средств инвесторов.
Фото: СБУ
Решается вопрос относительно сообщения организаторам мошенничества о подозрении по ч. 3 ст. 200 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления).
Продолжаются следственные действия.
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