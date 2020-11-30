По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (44,590 млн грн и 40,874 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (53 и 38), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,37-28,38 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 91 активная заявка по доллару на сумму 85,464 грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,3900 – 100 000

28,3800 – 40 000

28,3800 – 200 000

28,3800 – 50 000

28,3800 – 40 000

28,3800 – 50 000

28,3800 – 50 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,3800 – 30 000

28,3900 – 20 000

28,3900 – 10 000

28,3900 – 15 555

28,4000 – 20 000

28,4000 – 30 000

28,4000 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,4142 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,3660 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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