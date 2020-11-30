В Украине ФЛП оштрафовали на 375 тыс. грн за неоформленных работников

На Львовщине физлицо-предпринимательницу (ФЛП) оштрафовали на 375,5 тыс. грн за то, что она не заключила трудовые договоры с тремя работниками, оформив их как учеников курсов по визажу и парикмахерскому мастерству.

Решение о штрафе вынес Восьмой апелляционный административный суд по иску Главного управления Гоструда во Львовской области, передает официальный сайт госоргана.

Отмечается, что во время проверки указанного ФЛП инспекторы труда зафиксировали нарушение Кодекса законов о труде, а именно допуск к работе трех работников без заключения трудового договора. “Вместо этого ФЛП заключила с лицами договоры о предоставлении услуг учебных курсов по визажу и парикмахерскому мастерству, не имея при этом статуса школы или учебного центра”, – сообщили в Гоструда. Однако работодательница настаивала, что соглашения якобы направлены на конечный процесс и не связаны с самим процессом труда. Поэтому она обжаловала решение Гоструда во Львовском окружном административном суде.

Однако специалисты Гоструда доказали в суде, что предметом договоров является собственно труд работника в процессе производства, соответственно, физические лица должны были выполнять систематически определенные трудовые функции, а именно предоставляли клиентам услуги визажа и парикмахерские услуги. “Также в заключенных договорах не было указано, какой результат работы должен передать исполнитель заказчику, не определен перечень задач работы, ее объема, видов и т.д.”, – добавили в Гоструда.

В результате коллегия судей обязала ФЛП уплатить штраф за неоформленных работников в размере 375 570 грн.