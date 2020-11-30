Авиационная отрасль к концу 2021 года может восстановиться на 50% - Криклий

Состояние авиационной отрасли в Украине может восстановиться на 50% по сравнению с показателями работы сферы за 2019 год.
Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал во время инфраструктурного дня в “Европейской Бизнес Ассоциации”, отвечая на вопрос о перспективах восстановления полномасштабной работы авиаотрасли.
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“Я думаю, что к концу следующего года мы сможем восстановиться, если не будет очередных волн турбулентности, то где-то на 50% от 2019 года. Сейчас у нас менее 30% восстановления, где-то 27-28% восстановления к 2019 году”, – сказал Криклий.
Напомним, 5 июня этого года в Украине возобновили внутреннее авиасообщение и 15 июня – международное, которые были временно остановлены в рамках карантинных мер из-за пандемии COVID-19.
Пассажиропоток аэропортов Украины в 2019 году составил 24,336 млн человек, что на 18,5% больше, чем в 2018 году. Украинскими авиакомпаниями в 2019 году выполнено 102 600 коммерческих рейсов (рост по сравнению с 2018 годом – на 2,4%).
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