Фонд госимущества продал двенадцатый спиртзавод за 61 миллион

Фонд государственного имущества продал Должокский спиртзавод за 61 млн грн; это двенадцатый реализованный объект спиртовой отрасли.
Об этом Фонд госимущества сообщил в FACEBOOK.
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«Завершился аукцион по продаже имущества Должокского МПД и хранения спирта, которое находится в окрестностях Каменца-Подольского. За объект приватизации на торгах боролись 2 компании, стартовая цена выросла в 2,1 раза – с 29,3 млн грн до 61 млн грн», – говорится в сообщении.
В Фонде госимущества отметили, что новый владелец получит, в частности, главный корпус завода, спиртохранилище, углекислотный цех, склад минводы, помещение цеха денатурации, а также транспортные средства и оборудование. Победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Должокского МПД будет считаться официально завершенным.
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