День финансов: о стоимости коммуналки в 2021 и плане "Б" от Шмыгаля

Четверг, 3 декабря: “будет только дорожать” – это о коммуналке. А вот транш от МВФ – пока надо подождать.
Цифры в платежках 2021. В следующем году в Украине подорожает стоимость коммунальных услуг на 20-30%. А общая цифра в платежке увеличится на 300-700 грн, в зависимости от сезона, сообщил представитель Союза потребителей коммунальных услуг, советник замглавы КГГА Олег Попенко. Кроме того, в январе почти все водоканалы поднимут на 20% стоимость своих услуг по водоснабжению и водоотведению. Это будет пятый подъем цены за последние пять лет.
О проверках не забыли. При этом, как сообщили в Минфине, получателей субсидий намерены тщательно проверять.
“План Б” Шмыгаля. Как заявил премьер Денис Шмыгаль, у Украины есть “план Б” на случай, если пауза с предоставлением траншей кредита Международного валютного фонда затянется. По его словам, текущая ситуация позволяет пережить паузу: 85% платежей казначейства проводятся без задержек, 15% – выполняются с задержкой до пяти дней, бюджет 2020 года выполнен. Также Шмыгаль опроверг мифы о Бюджете-2021 и назвал его основные цифры.
Что ждать от курса в декабре? Аналитики ГК Forex Club сообщили Finance.ua, что курс гривны в декабре будет колебаться в диапазоне 28,4–29,5 гривен за доллар США. Правительство активно готовится к жесткому варианту карантина, который может продлиться 3-4 недели. В ожидании этого события импортеры значительно сократили деловую активность. Давление на валютном рынке формируется со стороны нерезидентов.
Все детали по курсу на ближайшую неделю в очередном видео с нашим экспертом Алексеем Козыревым:
Что думают украинцы про введение обязательного РРО? Законы 128-IX и 129-IX, которые были приняты ВРУ и подписаны Президентом в конце прошлого года с целью детенизации сферы торговли, наделали немало шума в обществе. Finance.ua решил спросить мнение читателей относительно того, поддерживают ли они обязательное введение РРО. Вот какие результаты мы получили.
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