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Минэнерго предложило план проведения зеленых аукционов до 2025-го

Минэнерго предложило план проведения зеленых аукционов до 2025-го

Министерство энергетики предлагает в 2021 году определить годовую квоту поддержки производства электроэнергии из возобновляемых источников в объеме 365 МВт.

Годовая квота для СЭС составит 155 МВт, для ВЭС — 150 МВт, для других объектов ВИЭ — 60 МВт. Об этом свидетельствуют данные подготовленной министерством презентации, сообщает Энергореформа.

В презентации также представлен прогноз министерства по квотам поддержки на 2022−2025 годы.

В 2022 году квота может составить 420 МВт (по 170 МВт — СЭС и ВЭС, и 80 — другие ВИЭ-объекты).

В 2023 году — 470 МВт (СЭС — 180 МВт, ВЭС – 190 МВт, остальные-100 МВт).

В 2024 году — 520 МВт (СЭС — 190 МВт, ВЭС – 210 МВт, остальные – 120 МВт).

В 2025 году — 570 МВт (СЭС — 200 МВт, ВЭС – 230 МВт, остальные – 140 МВт).

Зеленые аукционы планируется проводить, начиная с июня 2021 года.

Согласно представленному проекту графика проведения аукционов, в июне 2020 года планируются первые из них — по 50 МВт для СЭС и ВЭС, затем в октябре предусматриваются аукцион для СЭС мощностью до 1 МВт на квоту 5 МВт и региональный аукцион для Житомирской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской и Киевской областей, а также Киева на квоту 50 МВт.

Кроме того, в ноябре планируется еще один аукцион для СЭС на 50 МВт, а для ВЭС на 100 МВт.

Аукционы для других ВИЭ-объектов, куда включены биоэнергетические предприятия и малые ГЭС, планируются в октябре на 60 МВт.

В презентации отмечается, что дефицит спроса, в частности, на установку объектов биоэнергетики не позволяет предложить более высокую квоту.

Предложенная квота в 60 МВт является третью всей мощности объектов биоэнергетики, установленной за последние 10 лет — 194 МВт, а договоров pre-PPA подписано всего на 76 МВт, указано в презентации.

Исходя из документа, эти расчеты министерство планирует внести в постановление правительства о проведении зеленых аукционов.

По материалам НВ
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