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Отчетность в случае смены упрощенной системы налогообложения на общую

Отчетность в случае смены упрощенной системы налогообложения на общую

Главное управление ГНС в Днепропетровской области информирует, что налоговым (отчетным) периодом для плательщиков единого налога четвертой группы является календарный год.

Нормы установлены п. 294.1 ст. 294 Налогового кодекса Украины.

Налоговым (отчетным) периодом для плательщиков единого налога третьей группы является календарный квартал (кроме налогового периода для налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость, определенного п. 202.1 ст. 202 НКУ).

Налоговыми (отчетными) периодами для налога на прибыль предприятий, кроме случаев, предусмотренных п. 137.5 ст. 137 НКУ, являются календарные: квартал, полугодие, три квартала, год. При этом налоговая декларация рассчитывается нарастающим итогом. Налоговый (отчетный) период начинается с первого календарного дня налогового (отчетного) периода и заканчивается последним календарным днем налогового (отчетного) периода (п. 137.4 ст. 137 НКУ).

С учетом положения п. п. “а” п. 137.5 ст. 137 НКУ плательщики единого налога, которые переходят на общую систему налогообложения в середине года, уплачивают налог на прибыль на основании налоговой декларации за годовой налоговый (отчетный) период (как вновь созданные), который для них начинается с даты перехода на общую систему и заканчивается 31 декабря такого года.

В случае перехода плательщика единого налога на общую систему налогообложения в середине года такой плательщик налога подает налоговую декларацию по налогу на прибыль предприятий, форма которой утверждена приказом Министерства финансов Украины от 20.10.2015 № 897 с изменениями и дополнениями (далее – Декларация), за налоговый (отчетный) год, который начинается с даты перехода на общую систему налогообложения и заканчивается 31 декабря такого года.

Поскольку объект обложения налогом на прибыль определяется на основании финансовой отчетности предприятия, то такому налогоплательщику вместе с декларацией необходимо подать финансовую отчетность за период пребывания на упрощенной системе налогообложения и за отчетный год (с 01 января по 31 декабря такого года).

Справка Finance.ua:

  • Налоговики назвали 5 основных причин, когда плательщики единого налога (ЕН) обязаны перейти на общую систему налогообложения (налог на прибыль предприятий).

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По материалам Finance.UA
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