На небанковском рынке около 25% финучреждений являются условно неработающими - Рожкова

По результатам обработки Национальным банком первой отчетности рынка небанковских финансовых услуг, он является неоднородным, а около 25% учреждений на нем – условно неработающими.

Об этом “НВ Бизнес” рассказала первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.

“Как оказалось по результатам обработки первой отчетности, рынок является неоднородным. Он имеет большую долю “спящих” компаний… В общей сложности условно неработающими мы насчитали 510 компаний или более 25% от общего количества небанковских финучреждений”, – сказала Рожкова.

Она уточнила, что часть из “спящих” компаний зарегистрирована на временно оккупированных территориях, остальные – либо совсем не отчитываются, либо их отчетность свидетельствует, что они не осуществляют деятельности. Всего на неподконтрольных территориях зарегистрировано 172 компании, в том числе 8 страховых, 85 кредитных союзов, 58 ломбардов, 21 финансовая компания. Кроме того, не подают отчетность 112 компаний. Отчитываются, но не осуществляют деятельности 226 компаний.

По словам Рожковой, за последние четыре месяца во время регулирования Национальным банком рынка небанковских финансовых услуг рынок покинуло около 38 финансовых учреждений и еще 45 учреждений добровольно отказались от всех лицензий. Преимущественно рынок покидают финансовые компании (сдали лицензии – 19, исключены из ГРФУ – 17), страховщики (9 и соответственно 4), ломбарды (6 и соответственно 6) и меньше – кредитные союзы (5 и соответственно 6) и лизингодатели (6 и 5 соответственно).

“Это перманентный процесс, который можно назвать “самоочищением”. Национальный банк оказался вовсе не таким “страшным, как его рисуют». Ведь в течение первых четырех месяцев регулятор не применил никаких мер воздействия к какому-либо учреждению, которые могли бы повлиять или подтолкнуть этот процесс. Принудительно ни одно из финучреждений не было выведено с рынка, ни одна лицензия не была отозвана”, – подчеркнула Рожкова.