В Бельгии с нового года начнут вакцинацию от коронавируса: кто получит в первую очередь

Бельгия, в случае утверждения вакцины от коронавируса регулятором ЕС, надеется начать вакцинацию уже в январе и сначала – для наиболее уязвимых групп населения.

Как пишет “Европейская правда”, об этом сообщает Le Soir.

Премьер-министр Александр де Кроо объявил, что кампания вакцинации должна начаться 5 января.

Первыми в очереди на получение вакцины будут жильцы и персонал домов для пожилых людей, далее – персонал других заведений попечительства и всех медицинских учреждений. Следующими смогут вакцинироваться лица старше 65 лет, далее – группа в возрасте 45-65 лет с хроническими заболеваниями.

Если вакцина от BioNTech-Pfizer получит разрешение на использование в ЕС, Бельгия в январе получит первые 600 тысяч доз.