В Словакии одного из самых богатых людей в стране задержали по обвинению в коррупции

В рамках антикоррупционного расследования Словацкая полиция задержала олигарха Ярослава Гашчака, второго в списке самых богатых людей страны.
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Aktuality.
Гашчак является партнером-основателем инвестиционной группы Penta Investments, которая в прошлом году оценила свои активы в 11,2 миллиарда евро. Ему предъявлено обвинение в коррупции и отмывании денег, связанных с так называемым “делом Гориллы”.
Десятки полицейских ворвались в штаб-квартиру Penta в Братиславе и провели обыски и задержания. Кроме Гашчака были задержаны еще четыре топ-менеджера компании.
Представитель Penta Мартин Данко сообщил, что Гашчаку было предъявлено обвинение в коррупции за незаконное получение секретных данных прослушек. По словам Данко, Гашчак отвергает обвинения и будет использовать все законные средства для борьбы с ними.
“Дело Гориллы” появилось еще в 2011 году после того, как СМИ опубликовали аудио- и видеозаписи о регулярных встречах высших чиновников с Гашчаком на конспиративной квартире Словацкой гражданской разведки и контрразведки в Братиславе в течение длительного времени (в 2002-2010 годах). На одной из записей Гашчак обсуждал взятку с официальными лицами из правительства. Впоследствии дело затихло, и к ответственности никого не привлекли.
“Дело Гориллы” возобновилось после прихода к власти премьер-министра Игоря Матовича, выигравшего выборы с кампанией по борьбе со взяточничеством.
Он заявил, что “развязал руки” полиции с тех пор, как пришел к власти в начале этого года. Главному спецпрокурору, бывшему президенту полиции, нескольким судьям и ряду влиятельных бизнесменов были предъявлены обвинения в коррупции и других преступлениях в последние недели.
Матович является ярым критиком компании Penta, которая среди прочих предприятий владеет крупнейшей частной страховой компанией в ЕС.
В структурах компании работает более 46 000 человек в таких отраслях, как финансовые услуги, недвижимость, здравоохранение, розничная торговля, производство и средства массовой информации. В 2019 выручка компании составила 6,9 млрд евро.
По данным Forbes, Гашчак занимает второе место в списке богатейших людей Словакии, его состояние оценивается в 1,1 миллиарда евро. В среду он ушел с поста управляющего партнера Penta Investment.
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