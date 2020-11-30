Украина и Швейцария запускают совместное производство бюджетных аппаратов ИВЛ

Украина и Швейцария 3 декабря подпишут меморандум о взаимопонимании относительно совместного проекта по производству бюджетных аппаратов искусственной вентиляции легких.
Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, уполномоченная на подписание документа с украинской стороны.
По ее словам, аппараты ИВЛ будут производиться на базе украинского предприятия “Новатор” в Хмельницкой области украинскими специалистами.
Швейцарцы же, со своей стороны, для запуска производственной линии намерены предоставить 1,5 млн франков в рамках меморандума.
Ранее в Жовкве Львовской области из-за отсутствия электроснабжения в реанимации местной больницы умерло два человека, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.
Вскоре в Минздраве инициировали проверки оборудования во всех больницах Украины из-за трагедии в Жовкве.
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