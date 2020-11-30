ГФС разоблачила схему конвертации средств с оборотом более 150 млн грн

Сотрудники ГФС в Харьковской области разоблачили группу лиц, которые несколько лет уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Фигуранты использовали схему незаконной конвертации средств, оборот которой составил более 150 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Следствие установило, что должностные лица ряда предприятий систематически перечисляли средства на счета около четырех десятков подконтрольных ООО в разных регионах Украины за якобы предоставленные транспортные услуги. Далее полученные денежные средства, не отражая в бухгалтерском и налоговом учете, перечисляли уже на счета физических лиц. Те, в свою очередь, переводили их в наличность, снимая через банкоматы и банковские отделения и получая своеобразную «комиссию» за незаконную деятельность в размере 11% от общей суммы.
Остальные проконвертированные средства возвращалась организаторам схемы. А для уклонения от уплаты налогов они формировали на подконтрольных ООО налоговый кредит по НДС, регистрируя накладные на якобы приобретение топлива и сопроводительной продукции.
1 декабря 2020 года согласно постановлениям суда сотрудники налоговой милиции провели 16 обысков в офисных, жилых помещениях и автомобилях фигурантов. В результате изъяты 142 печати предприятий и 36 факсимиле, 17 ноутбуков, 14 жестких дисков и 10 мобильных телефонов, а также 84 оформленные на «конвертаторов» банковские карты. Кроме того, изъяты наличные в размере 32 600 долларов США, 5600 евро, 595 фунтов стерлингов и 492 тысячи гривен.
По факту правонарушения открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины («Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)»). Наказание предусматривает штраф и лишение права занимать определенные должности и заниматься соответствующей деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Ведется следствие под процессуальным руководством областной прокуратуры.
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