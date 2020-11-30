«Скоринг is the new black», – COO Moneyveo Сергей Синченко о трендах финансовой отрасли

Онлайн-конференция о диджитал-кредитовании и финансах Digital lending, которая состоялась в конце ноября, объединила представителей ведущих кредитных компаний, банков, а также государственных органов. В рамках мероприятия эксперты поделились своим видением роли технологий, направлений трансформации в онлайн-кредитовании и пр. Так, Сергей Синченко, операционный директор компании Moneyveo, рассказал, почему считает скоринг и автоматизацию в принятии кредитных решений одними из важнейших трендов в отрасли.
Применение скоринговой системы выходит за рамки процесса оценки платежеспособности заемщика. С помощью скоринга можно формировать модели классификации аудитории. Он позволяет оптимизировать предложение для клиентов, отталкиваясь, например, от их предпочтений, частоты покупок, среднего чека и т. п. Поэтому такие системы применяют как финансовые организации, так и провайдеры связи, страховые компании, службы такси и др.
В мире даже есть прецеденты применения репутационного скоринга на государственном уровне. Он состоит в прогнозировании поведения людей в зависимости от влияния различных социально-экономических факторов, а также от предоставления им доступа к определенным услугам. Такая система в виде социального рейтинга стала применяться в Китае. Так, согласно данным местной Национальной комиссии по развитию и реформам, к июню 2019 года людям, которые были классифицированы как «ненадежные» или внесены в «черный список», было отказано в продаже 26,82 млн авиабилетов и 5,96 млн билетов на скоростные поезда.
Конечно, чтобы скоринговые системы работали, они должны оперировать большими массивами данных. Во время своего выступления Сергей Синченко отметил: влияние Big Data на работу бизнеса увеличивается с каждым годом. СОО Moneyveo привел в пример несколько фактов, подтверждающих этот тезис:
Особенно актуализировался вопрос применения скоринговых моделей финансовыми организациями с введением карантина. Ведь в это время критически важными стали качество кредитов и минимизация риска появления проблемных задолженностей.
Сергей Синченко отметил: поскольку процесс принятия решений в Moneyveo основан на скоринге, компании удалось очень быстро адаптироваться к новым условиям. В том числе была улучшена динамика возврата кредитных средств и уменьшена доля проблемной задолженности – более чем вдвое в апреле, если сравнивать с мартом.
Кроме кредитного, в Moneyveo также применяется, например, маркетинговый скоринг. Он позволяет формировать индивидуальные предложения для клиентов. К тому же, благодаря маркетинговому скорингу, в компании:
Подытоживая свое выступление, Сергей Синченко отметил: «Скоринг – это, во-первых, инструмент, который позволяет бизнесу принимать взвешенные быстрые решения и, во-вторых, помогает сохранять жизнеспособность в сложных ситуациях. Это – будущее, которое уже наступило. Отказаться от скоринга – для меня равносильно тому, чтобы полагаться только на интуицию, удачу или гадания. Разве может современный бизнес такое себе позволить? Не думаю».
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