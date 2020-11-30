В аэропорту «Борисполь» у двух украинок изъяли бриллиантов на 17 млн грн - СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила партию бриллиантов в Международном аэропорту «Борисполь», которую планировали ввезти в нашу страну с сокрытием от таможенного контроля.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы получили информацию, что драгоценности планируют ввезти две украинки, которые возвращались домой из одной стран Ближнего Востока.
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Правоохранители обнаружили 38 пакетов с бриллиантами весом более 50 граммов в личных вещах женщин. Ориентировочная стоимость драгоценностей – почти 17 миллионов гривен.
Составлен протокол о нарушении таможенных правил, бриллианты изъяты правоохранителями.
Операция проводилась сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ во взаимодействии с пограничной и таможенной службами.
Фото: СБУ
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