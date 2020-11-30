В Единой электронной системе в сфере строительства заработало 4 новых е-кабинета

В Единой государственной электронной системе в сфере строительства запустили в опытную эксплуатацию еще четыре электронных кабинета пользователей, сообщает Министерство развития громад и территорий.

Отмечается, что отныне работа специалистов и экспертов по геодезии, энергоэффективности, органов по присвоению адресов и технического обследования зданий и сооружений также будет проходить в электронном формате.

В Минрегионе напомнили, что одной из главных функциональных возможностей системы является обеспечение доступа пользователей электронного кабинета к созданию, оформлению, внесению или предоставлению информации (сведений) и электронных документов в электронную систему во время предоставления / получения административных услуг и других услуг, которые будут предусмотрены Порядком ведение системы.

С июля 2020 года к системе подключены 375 пользователей и внесено более 60 тысяч записей о документах. По состоянию на конец ноября количество активных пользователей из 655 ответственных органов достигло 1138, что составляет 82% от их общего количества. За это время выдано уже 8179 строительных паспортов и 3392 градостроительных условий и ограничений. Также с сентября получили возможность в своих кабинетах в режиме тестирования работать технические инвентаризаторы, проектировщики и экспертные организации.

Кроме того, уже работают электронные услуги для строительной отрасли на портале Дія. Там уже можно разместить: сообщение о начале выполнения подготовительных работ, уведомления о начале выполнения строительных работ на основании строительного паспорта, уведомления о начале выполнения строительных работ СС1, декларацию о готовности к эксплуатации объекта, построенного по строительному паспорту. Запущенный в публичное тестирование функционал в ближайшее время позволит разместить на портале и другие строительные услуги, предусмотренные внедрением первой очереди системы.