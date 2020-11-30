Шмыгаль опроверг мифы о Бюджете-2021 и назвал основные цифры

Переданный ко второму чтению проект бюджета на 2021 год остался реалистичным для выполнения и сбалансированным в части доходов и расходов.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
“Еще одна важная тема – проект государственного бюджета на 2021 год, который правительство передало в парламент ко второму чтению. Я остановлюсь на некоторых приоритетах и на тех мифах, которые уже распространились по нему. Дефицит уменьшен до 5,5%. Во все программы, которые заложены в проекте бюджета, заложено финансирование в полном объеме”, — сказал Шмыгаль.
По его словам, на следующий год в медицинской отрасли будут рекордные расходы в размере 161 млрд грн.
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Также Шмыгаль отметил, что несмотря на слухи, никакие социальные выплаты в следующем году не будут уменьшены.
“Предполагается рост пенсий для всех наших пенсионеров. Поясню важный момент: уменьшение на 8 млрд грн финансирования Пенсионного фонда из бюджета будет компенсировано благодаря росту собственных доходов Фонда. Эти доходы будут обеспечены, в частности благодаря росту минимальной зарплаты”, – отметил Шмыгаль.
Кроме того, в своем Telegram-канале Шмыгаль в продолжение темы бюджета сообщил, что “минималка” вырастет до 6 тыс. гривен уже с 1 января.
“Увеличение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн будет перенесено на 1 декабря следующего года”, — написал он.
По его словам, для Национальной службы здоровья предусмотрено 16 млрд грн. То есть, больницы будут обеспечены всем необходимым. И кислородом, и лекарствами, и средствами индивидуальной защиты. Еще 2,6 млрд грн предусмотрено на вакцинацию от коронавируса. Правительство также ведет переговоры с международными партнерами для получения дополнительного финансирования, чтобы купить большие объемы вакцины.
“Налоги и дефицит бюджета. Ключевые налоговые ставки, такие как ЕСВ, НДФЛ, НДС, военный сбор останутся без изменений. Рост доходов бюджета на более чем 100 млрд грн прежде всего будет обеспечен благодаря восстановлению и детенизации экономики. А также благодаря окончательной ликвидации всех схем в налоговой и на таможне”, — отметил Шмыгаль.
Он отметил, что эта работа уже активно ведется, и ее результатом стал тот факт, что госбюджет за январь-ноябрь выполнен на 100%.
“В самом же ноябре выполнение госбюджета составило фактически 110%. При этом на Едином казначейском счете по состоянию на 1 декабря находится фактически 20 млрд грн. Например, в 2018 эта сумма составляла 17,2 млрд грн. Подчеркиваю: все выплаты для людей будут и в дальнейшем осуществляться вовремя и в полном объеме”, — добавил премьер-министр.
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