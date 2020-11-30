0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

Правительство внесло изменения в меморандум с ООН по "пакету малыша"

Правительство внесло изменения в меморандум с ООН по "пакету малыша"

Кабинет Министров внес изменения в Меморандум о взаимопонимании с ЮНОПС и ЮНИСЕФ относительно предоставления при рождении ребенка «пакета малыша» в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

“Сегодня на заседании правительства внесены изменения в Меморандум о взаимопонимании между Правительством Украины и Управлением Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов и Детским фондом Организации Объединенных Наций о предоставлении при рождении ребенка единовременной натуральной помощи “пакет малыша” в 2020 году”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что этими изменениями определены обязанности правительства – обеспечение реализации закона, содействие выполнению проекта, определение ориентировочного количества детей для предоставления единовременной натуральной помощи “Пакет малыша”, ЮНОПС – выполнение проекта, заключение договора с победителем процесса закупок и ЮНИСЕФ – консультативная поддержка, проведение исследования эффективности единовременной помощи “Пакет малыша”.

Напомним, 30 сентября 2020 года принят Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной помощи семьям с детьми” относительно предоставления при рождении ребенка единовременной натуральной помощи “Пакет малыша”, которым определено, что до 31 декабря 2020 года закупка товаров для комплектования “пакета малыша” организуется и проводится через Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов и Детским фондом Организации Объединенных Наций в сфере социальной защиты семей с детьми и поддержки развития ответственного родительства.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.