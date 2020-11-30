Правительство внесло изменения в меморандум с ООН по "пакету малыша"

Кабинет Министров внес изменения в Меморандум о взаимопонимании с ЮНОПС и ЮНИСЕФ относительно предоставления при рождении ребенка «пакета малыша» в 2020 году.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
“Сегодня на заседании правительства внесены изменения в Меморандум о взаимопонимании между Правительством Украины и Управлением Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов и Детским фондом Организации Объединенных Наций о предоставлении при рождении ребенка единовременной натуральной помощи “пакет малыша” в 2020 году”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что этими изменениями определены обязанности правительства – обеспечение реализации закона, содействие выполнению проекта, определение ориентировочного количества детей для предоставления единовременной натуральной помощи “Пакет малыша”, ЮНОПС – выполнение проекта, заключение договора с победителем процесса закупок и ЮНИСЕФ – консультативная поддержка, проведение исследования эффективности единовременной помощи “Пакет малыша”.
Напомним, 30 сентября 2020 года принят Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной помощи семьям с детьми” относительно предоставления при рождении ребенка единовременной натуральной помощи “Пакет малыша”, которым определено, что до 31 декабря 2020 года закупка товаров для комплектования “пакета малыша” организуется и проводится через Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов и Детским фондом Организации Объединенных Наций в сфере социальной защиты семей с детьми и поддержки развития ответственного родительства.
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