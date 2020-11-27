День финансов: «зеленый свет» крипте и «справедливые» надбавки пенсионерам

Вторник, 2 декабря. То чувство, когда для одних «справедливые» пенсии, а для других – «справедливое» наказание за ложь в декларациях.
Карантин выходного дня отменили. Кабинет министров отказался от карантина выходного дня: в выходные и в будни будут действовать ограничения «оранжевой» зоны на территории всей страны. Сейчас Кабмином нарабатывается возможное распространение или усиление карантинных ограничений. О введении жесткого карантина украинцам сообщат не позднее, чем за 7 дней до его начала.
8 тыс. грн для 1,2 млн. Как сегодня заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, государственную поддержку в 8 тысяч гривен смогут получить 1,2 млн украинцев. Также, по словам Шмыгаля, правительство разработало программу для сохранения существующих рабочих мест. Кроме того, запланировано расширение программы «5-7-9».
По словам эксперта по трудовому праву Светланы Кожушко, на компенсацию смогут рассчитывать наемные работники, которые работают не только по трудовой книжке, но и по трудовому договору.
Добавим, что ВР сегодня усилила защиту безработных, работников и работодателей на время карантина. Закон предлагает оказывать помощь по частичной безработице всем предприятиям, в том числе и крупным.
Поддержка легализации криптовалют. Сегодня депутаты в первом чтении проголосовали за законопроект 3637 «О виртуальных активах», который должен легализовать рынок цифровых валют в Украине. Это значит, что международные криптокомпании отныне смогут регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.
Общественные работы за ложь в декларациях. В «Слуге народа» считают, что более действенным наказанием за ложь в декларациях для должностных лиц будут общественные работы.
Такое наказание будет очень болезненным для топ-чиновника с точки зрения восприятия, уверены в «Слуге народа». «Для топ-чиновника, скажем так, очень болезненным, очень проблемным с точки зрения восприятия является такой вид наказания, как общественные работы. Представьте себе, под камеры, с оглаской и так далее», – говорят депутаты.
Кому 540 грн, а кому и 57 копеек. С 1 декабря у нескольких миллионов украинских пенсионеров увеличились пенсии. Минимальная пенсия повысилась до 1769 грн. Больше всего выиграли от повышения пенсий те, у кого они и так были высокими.
Тарифы на воду в 2021. НКРЭКУ обнародовала проекты постановлений об установлении новых тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2021 год. Повышение будет на уровне 20%. Тарифы на воду будут зависеть от региона и от конкретного города.
Ставки по депозитам падают. Председатель совета Национального банка Богдан Данилишин сообщил, что средневзвешенная стоимость срочных депозитов в гривне снизилась на 4,3%, в иностранной валюте – на 1,7%. Так, средняя ставка по гривневым кредитам банков составила 10,3%, в том числе по кредитам предприятиям – 8,1%, физическим лицам – 31,9%. В целом, по словам Данилишина, ликвидность банковского сектора остается высокой – на уровне около 170 млрд грн.
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