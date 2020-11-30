0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Samsung поделилась графиком обновлений смартфонов и планшетов до Android 11

Samsung поделилась графиком обновлений смартфонов и планшетов до Android 11

8 сентября 2020 года Google представила Android 11. Спустя 3 месяца Samsung объявила даты, когда смартфоны компании получат обновление. В список вошли более 40 устройств. Помимо новой версии операционной системы, обновление включает в себя свежую версию фирменной оболочки Samsung — One UI 3.0.

Распространяться Android 11 с фирменной оболочкой One UI будет волнами — с декабря 2020-го по сентябрь 2021 года. В первую очередь новую ОС получат флагманы, а потом уже представители бюджетного и среднебюджетного сегмента, а также некоторые планшеты Samsung.

График обновлений:

  • Декабрь 2020 года: Galaxy S20, S20+, S20 Ultra;
  • Январь 2021 года: Galaxy S10, S10+, Note10, Note10+, S10 Lite, Z Flip, Z Fold 2, Note20, Note20 Ultra;
  • Февраль 2021 года: Galaxy Fold;
  • Март 2021 года: Galaxy M30s, A51, Note10 Lite, M31, M21, Tab S7;
  • Апрель 2021 года: Galaxy A50, M51;
  • Май 2021 года: Galaxy A70, A80, Tab S6, A71, A31, A21s, Tab S6 Lite;
  • Июнь 2021 года: Galaxy Tab A, A01 Core, A01, A11, M11;
  • Июль 2021 года: Galaxy A30, Tab S5e;
  • Август 2021 года: Galaxy A10, A10s, A20, A20s, A30s, A10.1, Tab Active Pro;
  • Сентябрь 2021 года: Galaxy Tab A8 (2019).

Отмечается, что возможны незначительные изменения в этом графике. Они могут зависеть от региона, для которого предназначается устройство. Выпустить обновление для всех смартфонов одним разом, к сожалению, не представляется возможным, так как Android требует оптимизации под конкретную комбинацию аппаратной начинки.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.