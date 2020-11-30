Samsung поделилась графиком обновлений смартфонов и планшетов до Android 11

8 сентября 2020 года Google представила Android 11. Спустя 3 месяца Samsung объявила даты, когда смартфоны компании получат обновление. В список вошли более 40 устройств. Помимо новой версии операционной системы, обновление включает в себя свежую версию фирменной оболочки Samsung — One UI 3.0.
Распространяться Android 11 с фирменной оболочкой One UI будет волнами — с декабря 2020-го по сентябрь 2021 года. В первую очередь новую ОС получат флагманы, а потом уже представители бюджетного и среднебюджетного сегмента, а также некоторые планшеты Samsung.
График обновлений:
Отмечается, что возможны незначительные изменения в этом графике. Они могут зависеть от региона, для которого предназначается устройство. Выпустить обновление для всех смартфонов одним разом, к сожалению, не представляется возможным, так как Android требует оптимизации под конкретную комбинацию аппаратной начинки.
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