Samsung поделилась графиком обновлений смартфонов и планшетов до Android 11

8 сентября 2020 года Google представила Android 11. Спустя 3 месяца Samsung объявила даты, когда смартфоны компании получат обновление. В список вошли более 40 устройств. Помимо новой версии операционной системы, обновление включает в себя свежую версию фирменной оболочки Samsung — One UI 3.0.

Распространяться Android 11 с фирменной оболочкой One UI будет волнами — с декабря 2020-го по сентябрь 2021 года. В первую очередь новую ОС получат флагманы, а потом уже представители бюджетного и среднебюджетного сегмента, а также некоторые планшеты Samsung.

График обновлений:

Декабрь 2020 года: Galaxy S20, S20+, S20 Ultra;

Январь 2021 года: Galaxy S10, S10+, Note10, Note10+, S10 Lite, Z Flip, Z Fold 2, Note20, Note20 Ultra;

Февраль 2021 года: Galaxy Fold;

Март 2021 года: Galaxy M30s, A51, Note10 Lite, M31, M21, Tab S7;

Апрель 2021 года: Galaxy A50, M51;

Май 2021 года: Galaxy A70, A80, Tab S6, A71, A31, A21s, Tab S6 Lite;

Июнь 2021 года: Galaxy Tab A, A01 Core, A01, A11, M11;

Июль 2021 года: Galaxy A30, Tab S5e;

Август 2021 года: Galaxy A10, A10s, A20, A20s, A30s, A10.1, Tab Active Pro;

Сентябрь 2021 года: Galaxy Tab A8 (2019).

Отмечается, что возможны незначительные изменения в этом графике. Они могут зависеть от региона, для которого предназначается устройство. Выпустить обновление для всех смартфонов одним разом, к сожалению, не представляется возможным, так как Android требует оптимизации под конкретную комбинацию аппаратной начинки.