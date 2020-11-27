Президент подписал закон о работе государственного аграрного реестра

Президент подписал закон о функционировании государственного аграрного реестра, который упростит предоставление таргетированной государственной поддержки для сельхозпроизводителей.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Государственный аграрный реестр ведется за счет средств государственного бюджета путем добровольного внесения в него производителями сельхозпродукции достоверных сведений о себе.

Закон расширяет круг потенциальных получателей государственной поддержки:

Предусматривается возможность поддержки предприятий, которые занимаются аквакультурой, ведут органическое производство, используют орошение, выращивают овощи, плоды и ягоды.

Вводится возможность поддержки производителей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Справка Finance.ua: