Президент подписал закон о работе государственного аграрного реестра

Президент подписал закон о функционировании государственного аграрного реестра, который упростит предоставление таргетированной государственной поддержки для сельхозпроизводителей.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Государственный аграрный реестр ведется за счет средств государственного бюджета путем добровольного внесения в него производителями сельхозпродукции достоверных сведений о себе.
Закон расширяет круг потенциальных получателей государственной поддержки:
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