Как защитить свою землю от нечестных "дельцов" - советы Минюста

Владельцам земли следует позаботиться о надлежащем оформлении документов, удостоверяющих право собственности, присвоение кадастрового номера участку и внесении соответствующих сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ДРП), чтобы защититься от нечистоплотных “дельцов”.

Такое мнение высказала заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук в интервью Укринформу, отвечая на вопрос относительно советов гражданам, как защитить свою землю от нечестных “дельцов”.

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“Советую всем владельцам земли позаботиться о надлежащем оформлении документов, удостоверяющих право собственности, присвоении кадастрового номера участку и внесении соответствующих сведений в ГРП. Если вещное право зафиксировано только на бумажных носителях, например, на руках есть государственный акт на землю старого образца, и корректные сведения о земельных владениях до сих пор не отражены в ГЗК, стоит сначала позаботиться о присвоении участку кадастрового номера, а затем — об официализации статуса собственника земли в ГРП”, – отметила Онищук.

В то же время она уточнила, что “так называемые государственные акты на землю старого образца являются действительными, то есть государство их признает”.

“Однако сегодня главным условием для проведения любых юридических операций с землей является присвоение ей кадастрового номера, а залогом защиты имущества от мошеннических сделок — оцифровка соответствующих сведений: внесение их в ГРП”, – сказала Онищук.

Она подчеркнула, что это ”базовые правила имущественной гигиены, которых обязательно нужно придерживаться”.

“Если говорить об отмене в Украине с 1 июля 2021 года запрета на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности, то мы надеемся, что это станет мощным импульсом для развития украинской аграрной отрасли и привлечения инвестиций, но отнюдь не активизации «регистрационного» рейдерства. Еще есть над чем работать. Скажем, нужно обеспечить полный перенос из Государственного реестра земель в Государственный земельный кадастр (ГЗК) сведений о земельных участках, находящихся в частной собственности или в пользовании физических и юридических лиц”, – рассказала заместитель министра.

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По ее словам, для упрощения процедур оформления сделок по земельным участкам нужно предоставить нотариусам возможность самостоятельного формировать выписку из государственного земельного кадастра, а также — ввести обязательное нотариальное удостоверение договоров аренды земельного участка как дополнительной гарантии законности договора и действенного предохранителя от мошеннических действий.

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