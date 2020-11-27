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Volkswagen и Cupra взялись за яхты на солнечных панелях (фото)

Volkswagen и Cupra взялись за яхты на солнечных панелях (фото)

Австрийский судостроитель Silent Yachts представил концепт, созданный в сотрудничестве с немецким автоконцерном.

У новой лодки Silent Yachts будет силовая установка MEB от Volkswagen и дизайн от Cupra.

Компания Silent Yachts уже привлекла к себе большое внимание, благодаря своим электрическим лодкам на солнечных панелях. Анонсированная новая модель должна продолжать эту тенденцию, поскольку это результат партнерства с автопроизводителями Volkswagen и Cupra.

По данным Silent Yachts, пока что безымянная электрическая лодка, работающая на солнечной энергии, будет иметь фотоэлектрическую систему собственной разработки. Солнечные панели полностью обеспечивают яхту электроэнергией, наполняя аккумуляторы, которые питают электромотор и всю бортовую электронику.


Фото: Silent Yachts

Вся система силовой установки будет базироваться на платформе модульного электропривода MEB Volkswagen. Сначала МЭВ был разработан как оптимизированное средство подачи энергии от банка интегрированных в шасси аккумуляторов к двигателю на задней оси автомобиля, но платформу можно приспособить для полного привода. С тех пор Volkswagen сделал эту технологию доступной для сторонних транспортных средств и ее решили применить для вращения гребных винтов лодки.


Фото: Silent Yachts

Дизайн яхты разрабатывается студией Cupra, которая является высокопроизводительным подбрендом брендом испанского автопроизводителя Seat, принадлежащего Volkswagen.

Все подробности, технические характеристики и цены компания Silent Yachts обещает обнародовать в начале следующего года.

По материалам Телеканал 24
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