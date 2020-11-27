Volkswagen и Cupra взялись за яхты на солнечных панелях (фото)

Австрийский судостроитель Silent Yachts представил концепт, созданный в сотрудничестве с немецким автоконцерном.
У новой лодки Silent Yachts будет силовая установка MEB от Volkswagen и дизайн от Cupra.
Компания Silent Yachts уже привлекла к себе большое внимание, благодаря своим электрическим лодкам на солнечных панелях. Анонсированная новая модель должна продолжать эту тенденцию, поскольку это результат партнерства с автопроизводителями Volkswagen и Cupra.
По данным Silent Yachts, пока что безымянная электрическая лодка, работающая на солнечной энергии, будет иметь фотоэлектрическую систему собственной разработки. Солнечные панели полностью обеспечивают яхту электроэнергией, наполняя аккумуляторы, которые питают электромотор и всю бортовую электронику.
Фото: Silent Yachts
Вся система силовой установки будет базироваться на платформе модульного электропривода MEB Volkswagen. Сначала МЭВ был разработан как оптимизированное средство подачи энергии от банка интегрированных в шасси аккумуляторов к двигателю на задней оси автомобиля, но платформу можно приспособить для полного привода. С тех пор Volkswagen сделал эту технологию доступной для сторонних транспортных средств и ее решили применить для вращения гребных винтов лодки.
Фото: Silent Yachts
Дизайн яхты разрабатывается студией Cupra, которая является высокопроизводительным подбрендом брендом испанского автопроизводителя Seat, принадлежащего Volkswagen.
Все подробности, технические характеристики и цены компания Silent Yachts обещает обнародовать в начале следующего года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ВР приняла закон об отсрочке использования кассовых аппаратов ФЛПВчера, 14:09 - 1661 12
С 1 декабря украинцы могут ходить в банки без бумажных паспортов и ID-картВчера, 10:05 - 133629 9
ФЛП, не оплатившие 8 тысяч грн налогов, не имеют права на "коронавирусное" пособие - ТретьяковаВчера, 11:05 - 2062 8
Повышение тарифов на электроэнергию для населения давно назрело - аналитик Dragon CapitalПозавчера, 20:41 - 1858 4
Советник президента назвал условия, при которых Украина получит транш от МВФВчера, 09:13 - 1578 3
С 1 декабря украинцы могут ходить в банки без бумажных паспортов и ID-картВчера, 10:05 - 133629 9
В Украине повысят абонплату на газ: сколько будем платить - СМИВчера, 09:00 - 2323 1
ФЛП, не оплатившие 8 тысяч грн налогов, не имеют права на "коронавирусное" пособие - ТретьяковаВчера, 11:05 - 2062 8
"Нафтогаз" установил цену газа для бытовых клиентов на декабрьВчера, 12:00 - 1987
ВР приняла закон об отсрочке использования кассовых аппаратов ФЛПВчера, 14:09 - 1661 12
Ученый подсчитал стоимость планеты ЗемляПозавчера, 12:55 - 809 2
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 2620 5
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 695
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1515 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 1229 11