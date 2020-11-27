В правительстве назвали причину падения экспорта Украины в ЕС

Украинский экспорт в ЕС по результатам первых трех кварталов упал, и причиной этому является локдаун.
Об этом в интервью “Европейской правде” рассказал Тарас Качка, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины.
“Единственной причиной для уменьшения экспорта в Евросоюз является локдаун. Из-за его экономических последствий наш экспорт в ЕС по результатам первых трех кварталов упал на 19%”, – сказал Качка.
Он заверил, что других системных изменений, которые могли повлиять на торговлю Украины и ЕС, кроме локдауна, нет.
“Также падает и европейский импорт в Украину, хотя и меньшими темпами”, – отметил замминистра.
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