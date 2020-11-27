Гойлов: инвестиции в криптовалюты - риск понести большие убытки

1. Многие инвесторы рассматривают криптовалюту как “защитный” актив наряду с золотом. Так ли это на самом деле? Оправданы ли вложения в цифровые валюты в периоды кризисов?

Рынок криптовалют – очень молодой и быстроразвивающийся. Неудивительно, что он привлекает к себе столько внимания, особенно в периоды кризисов, как сейчас. Однако стоит понимать, что в отличие от фиатных (традиционных) активов криптовалюты не обеспечены ничем, кроме рыночного настроения и доверия. Инвесторы временами действительно рассматривают криптовалюты как вариант “защитного” актива, но это происходит исключительно в периоды подъема цены на цифровые деньги – в 2019/2020 годах было немало случаев, когда даже на фоне биржевой паники “свежие” деньги в сектор криптовалют не приходили из-за снижения доверия к альтернативным вариантам инвестирования. Оправданы инвестиции в криптовалюты или нет – личное решение каждого.

Криптовалюты не имеют “внутренней” стоимости, то есть они не генерируют денежный поток. Кроме того, необходимо учитывать, что 95% всех биткоинов сосредоточены всего на 2% кошельков. Даже крупные институциональные игроки не могут набрать позицию на таком неликвидном и хаотичном рынке. В совокупности это делает BTC и другие монеты “легкой мишенью” для противозаконных манипуляций. Поэтому рассматривать биткоин в качестве “защитного” актива наравне с золотом еще слишком рано, особенно если вспомнить скандальные случаи банального воровства монет с криптобирж. Так что инвестирование в криптовалюты всегда сопряжено с риском понести большие убытки, тем более во времена кризисов.

2. Каковы перспективы роста стоимости биткоина до конца 2020 года? Преодолеет ли криптомонета отметку в 20 000 долларов США?

У курса BTC есть шансы на продолжение роста: техническая картина позволяет рассчитывать на подъем цены к 20 000 USD и дальнейший рост в область 20 500 / 22 500 USD. Однако совершенно не факт, что это случится в ближайшие 5 недель, поскольку волатильность криптовалютного рынка может превышать все мыслимые пределы.

Тем не менее вероятность пробить отметку в 20 000 USD у биткоина все же достаточно высока. Но закрепиться и пойти выше он сможет лишь в следующем году.

3. Можно ли говорить, что сейчас благоприятное время для инвестиций в акции американских и европейских компаний? Как на рынки повлияли выборы в США?

Сказать, что сейчас самое благоприятное время для инвестиций – все равно что соврать. Благоприятное время для инвестиций – это когда “старый дом” снесли и начали строить новый. В данном случае необходим кризис, который избавит рынок от слабых игроков. То, что произошло в начале 2020 года, больше похоже на его репетицию.

Кризис 2008 года привел к тому, что правительства стран начали поддерживать экономику путем низких ставок и “печатного станка”. Все делалось осторожно и под контролем, чтобы не допустить резкого роста инфляции и образования очередного финансового “пузыря”.

Пандемия COVID-19 спровоцировала беспрецедентную поддержку экономики со стороны государства путем выделения помощи компаниям, а также выкупа облигаций на миллиардные суммы. Другими словами, стимулирование экономики приобретает невиданные доселе масштабы. В итоге на рынке акций происходит формирование нового “пузыря”, а темпы его “раздувания” дополнительно ускорил коронавирус, без которого он, может быть, даже и не возник бы.

Весь 2019 год инвесторы ожидали начала очередного финансового кризиса, и к началу 2020 года многие из них ушли в кэш. Весной 2020 года акции опустились в цене и часть инвесторов использовала это для инвестиций в более рискованные активы. Но появился новый повод для страхов – COVID-19, к которому еще добавилась интрига с итогами выборов президента США.

Если посмотреть историю индекса S&P 500, то в год выборов он всегда находится в стадии неопределенности. Исключением стало только переизбрание Барака Обамы (Barack Obama) на второй президентский срок. После выборов президента индекс выходил на исторические максимумы и продолжал свой рост либо до следующих выборов, либо до очередного кризиса. То же самое произошло и сейчас – победил Джо Байден (Joseph Biden, Jr.). Но к этому событию подключились еще и фармацевтические компании, которые объявили о скором поступлении коронавирусной вакцины в продажу. Это “подтолкнуло” консервативных инвесторов выйти на рынок для покупки бумаг, что послужило дополнительным стимулом для роста акций.

4. Акции компаний в каких отраслях представляют наибольший интерес с точки зрения роста стоимости?

Сейчас на фондовом рынке наблюдается высокий интерес к рисковым активам – валютный рынок тому подтверждение. Доллар США начал снижаться практически ко всем валютам. Стоимость золота с августа упала на 12%. Индекс страха ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) находится на минимальных значениях. Более того: аналитики Bank of America провели опрос управляющих активами и выяснилось, что доля акций в их портфелях достигла уровня января 2018 года, а ожидания экономического роста побили 20-летний рекорд (подъема ожидают 91% респондентов).

Самыми популярными акциями для инвестиций стали бумаги технологического сектора. Именно он принесет наибольшую доходность до того, как начнется “обвал” котировок (если начнется).

Акции производителей электрокаров в последнее время выглядят уже перекупленными: графики их стоимости превратились в набор практически вертикальных линий. В этой ситуации стоит обратить внимание на компании, занимающиеся обустройством инфраструктуры для электромобилей и производящие комплектующие для них. Например, акции компании DPW Holdings Inc (AMEX: DPW) за одну торговую сессию подорожали в цене на 230% только за счет того, что она собралась размещать зарядные устройства для электромобилей в ресторанах быстрого питания.

Стоит также обратить внимание на сектор Consumer Cyclical. С начала года его доходность достигла 48%, что на 5% выше, чем у технологического. Лидером в этом сегменте являются такие компании, как Amazon, Home Depot, McDonald’s, Nike, в этом же секторе располагаются и производители электромобилей.

Не стоит пренебрегать и компаниями из реального сектора экономики, связанными с производством потребительских товаров, нефтегазовой отраслью и т. п. Сейчас их акции сильно недооценены рынком даже в свете реализации самого пессимистичного из сценариев восстановления мировой экономики. Многие из них продолжают генерировать солидный дивидендный доход.

5. Каковы возможности частных лиц на постсоветском пространстве инвестировать в акции западных корпораций? Чем в этом отличается опыт Украины от России, Беларуси и Казахстана?

У частных инвесторов на постсоветском пространстве почти нет вариантов принять личное участие в торгах на американских фондовых биржах. Это связано, в том числе, и с высоким “входным порогом” для доступа на торги. Есть вариант торговли через брокера (профессионального участника рынка ценных бумаг), и тут возможности для работы действительно присутствуют.

До недавнего времени для инвестирования в зарубежные активы физлицам необходимо было получать индивидуальную валютную лицензию. Теперь граждане Украины могут инвестировать за границу до 100 000 EUR в год (или их эквивалент).

Акции некоторых американских компаний с недавних пор можно покупать и у брокеров Украинской биржи (по поручению), однако пока доступных инструментов единицы – за остальными активами придется идти к иностранным брокерам. При этом стоимость подобных операций может оказаться выше, чем на бирже, где торгуется данный актив, из-за конвертации и дополнительных расходов со стороны брокера.

Согласно Налоговому кодексу, за полученный от торговли ценными бумагами доход придется уплатить 18% НДФЛ + 1,5% военного сбора, а также 9% – за дивиденды. В Украине действуют различные инвестиционные фонды, которые вкладывают средства в опционы на индексные фонды S&P 500 и Nasdaq. Полученный от этой деятельности доход тоже облагается обозначенным выше налогом.

Наиболее развитый рынок ценных бумаг из приведенных стран – в России, где инвесторы могут покупать зарубежные активы (акции более 1 000 иностранных компаний) как за рубли, так и за доллары США в зависимости от того, Московская это биржа или Санкт-Петербургская. В РФ активно развивается и интернет-трейдинг – зачастую все операции можно провести прямо в смартфоне.

Казахстан пока сосредоточен на развитии торговли ценными бумагами национальных компаний, при этом постепенно появляются и бумаги западных корпораций. На Казахстанской фондовой бирже (KASE) уже сейчас есть возможность купить акции зарубежных компаний за национальную валюту.

Возможность инвестировать в зарубежные акции есть и в Республике Беларусь. Такую услугу предоставляют некоторые наиболее крупные банки через доверительное управление. Услуга позволяет инвесторам в онлайн-режиме приобретать зарубежные ценные бумаги (корпоративные акции и облигации).