Кредобанк временно приостанавливает работу отделения в Сумах

Кредобанк временно приостанавливает работу отделения в м. Суми, улица Горького, 22 в связи с эпидемиологической ситуацией, которая сложилась в стране и с целью сохранения здоровья как клиентов, так и сотрудников банка.
Отделение временно не будет работать с 1 декабря 2020 года.
Рекомендуем в условиях карантина максимально использовать дистанционные каналы (онлайн-банкинг, мобильные приложения, терминалы самообслуживания, горячую линию банка), которые работают для вас 24 часа 7 дней в неделю.
Информируем, что вы можете осуществить обслуживание в других отделениях Кредобанка. Мы обязательно сообщим о возобновлении работы отделения на этом вебсайте. Дополнительную информацию можно получить в контакт-центре Кредобанка по телефону: 0 800-500-850.
Заметим, операционный день отделений Кредобанка длится с 9:00 до 18:00. Операционное время (работа кассы) – с 9:00 до 17:00.
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