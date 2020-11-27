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Кредобанк временно приостанавливает работу отделения в Сумах

Кредобанк временно приостанавливает работу отделения в Сумах

Кредобанк временно приостанавливает работу отделения в м. Суми, улица Горького, 22 в связи с эпидемиологической ситуацией, которая сложилась в стране и с целью сохранения здоровья как клиентов, так и сотрудников банка.

Отделение временно не будет работать с 1 декабря 2020 года.

Рекомендуем в условиях карантина максимально использовать дистанционные каналы (онлайн-банкинг, мобильные приложения, терминалы самообслуживания, горячую линию банка), которые работают для вас 24 часа 7 дней в неделю.

Информируем, что вы можете осуществить обслуживание в других отделениях Кредобанка. Мы обязательно сообщим о возобновлении работы отделения на этом вебсайте. Дополнительную информацию можно получить в контакт-центре Кредобанка по телефону: 0 800-500-850.

Заметим, операционный день отделений Кредобанка длится с 9:00 до 18:00. Операционное время (работа кассы) – с 9:00 до 17:00.

По материалам Кредобанк
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