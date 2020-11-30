Коммуналка, транспорт, еда: на что тратят больше всего жители ЕС

В 2019 году самой большой статьей расходов домашних хозяйств в странах Европейского союза были коммунальные счета.
Об этом свидетельствуют данные Евростата.
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Почти четверть потребительских расходов домашних хозяйств (23,5%) приходилась на “жилищное хозяйство, воду, электричество, газ и другие виды топлива”.
На втором месте среди наиболее распространенных расходов – транспорт (13,1%). На еду и безалкогольные напитки уходило примерно столько же – 13%.
Далее в списке бюджетных статей идут “рестораны и гостиницы”, а также “отдых и культура” (обе – 8,7%).
Прочие расходы домохозяйств были распределены следующим образом: “мебель, домашнее оборудование и текущее обслуживание домашнего хозяйства” (5,5%), “одежда и обувь” (4,6%), “здоровье” (4,4%), “алкогольные напитки, табак и наркотики” (4%), “связь” (2,4%), “образование” (0,9%) и “прочее” (11,2%). Вместе все это составило около трети (33,0%) общих расходов европейцев в 2019 году.
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