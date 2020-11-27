Tesla предоставит своим клиентам удаленный доступ к видеокамерам электрокаров

Компания Tesla планирует предоставить своим клиентам удаленный доступ к видеокамерам электрокаров, оснащенных системой Autopilot. Владельцы Tesla смогут наблюдать за состоянием своих авто и окружающей cредой в режиме реального времени.

Система помощи водителю в управлении автомобилем Tesla Autopilot может не только контролировать дорожную ситуацию, но и следить за обстановкой вокруг авто, пока внутри никого нет.

Инженеры Tesla даже разработали специальный «Режим часового» (Sentry Mode), который автоматически включает камеры автопилота, когда к автомобилю кто-то приближается.

Уже в следующем обновлении ПО электрокаров Tesla компания может добавить функцию трансляции видео с камер Autopilot на гаджеты владельцев авто в режиме реального времени.

Об этом сообщил пользователь Twitter «Green», ранее раскрывавший некоторые новые функции ПО Tesla до их официальной презентации.

Сейчас владельцы электрокаров Tesla могут следить за состоянием своих авто через фирменное мобильное приложение. Например, дистанционно можно управлять дверными замками, окнами, запустить электромотор, открыть зарядный порт и т. д.