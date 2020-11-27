0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

Tesla предоставит своим клиентам удаленный доступ к видеокамерам электрокаров

Tesla предоставит своим клиентам удаленный доступ к видеокамерам электрокаров

Компания Tesla планирует предоставить своим клиентам удаленный доступ к видеокамерам электрокаров, оснащенных системой Autopilot. Владельцы Tesla смогут наблюдать за состоянием своих авто и окружающей cредой в режиме реального времени.

Система помощи водителю в управлении автомобилем Tesla Autopilot может не только контролировать дорожную ситуацию, но и следить за обстановкой вокруг авто, пока внутри никого нет.

Инженеры Tesla даже разработали специальный «Режим часового» (Sentry Mode), который автоматически включает камеры автопилота, когда к автомобилю кто-то приближается.

Уже в следующем обновлении ПО электрокаров Tesla компания может добавить функцию трансляции видео с камер Autopilot на гаджеты владельцев авто в режиме реального времени.

Об этом сообщил пользователь Twitter «Green», ранее раскрывавший некоторые новые функции ПО Tesla до их официальной презентации.

Сейчас владельцы электрокаров Tesla могут следить за состоянием своих авто через фирменное мобильное приложение. Например, дистанционно можно управлять дверными замками, окнами, запустить электромотор, открыть зарядный порт и т. д.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.