Интернет-продажи в "черную пятницу" в США выросли до рекордных $9 млрд

Расходы в интернете в «черную пятницу» в этом году выросли почти на 22%, установив новый рекорд.

Об этом свидетельствуют данные Adobe Analytics, передает CNBC.

Потребители потратили $9 млрд в интернете на следующий день после Дня благодарения, что на 21,6% больше, чем год назад.

По данным Adobe, «киберпонедельник» в этом году станет крупнейшим днем ​​цифровых продаж за всю историю с расходами от $10,8 до $12,7 млрд, что составит рост от 15% до 35% по сравнению с годом ранее.

Adobe выяснила, что «черную пятницу» потребители тратят $6,3 млн за минуту в Интернете, или в среднем $27,50 на человека. Расходы на смартфоны выросли на 25,3% по сравнению с прошлым годом и достигли $3,6 млрд, что составляет 40% от общих расходов.

По данным аналитиков, самыми популярными товарами в нынешнюю «черную пятницу» стали Hot Wheels, наборы Lego, Apple AirPods, Apple Watch, устройства Amazon Echo и телевизоры Samsung,

По данным Adobe, количество покупок продуктов через интернет в «черную пятницу» выросло на 397% по сравнению со средними дневными показателями октября. Продажи средств личной гигиены выросли на 556%, а онлайн-расходы на товары для животных выросли на 254%.