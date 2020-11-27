СБУ разоблачила схему «списания» запчастей к вертолету почти на 5 миллионов

Служба безопасности Украины разоблачила незаконный механизм поставки контрафактных авиазапчастей и оборудования к вертолетной технике, используемой при проведении агрохимических работ.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что организовали сделку чиновники одного из государственных авиапредприятий на Тернопольщине.
“Чиновники действовали в сговоре с менеджментом подконтрольной коммерческой структуры. Злоумышленники незаконно списывали, демонтировали и вывозили с территории госпредприятия авиационные узлы и агрегаты, которые были установлены на вертолетах Ми-2. Чтобы «прикрыть» мошеннические сделки, чиновники фальсифицировали техническую документацию на незаконно отчужденное авиационное оборудование”, – отмечают в СБУ.
По имеющейся информации, поскольку некоторые элементы оборудования были в неудовлетворительном техническом состоянии, злоумышленники вносили фиктивные данные относительно проведенных ремонтных работ и ресурсного восстановления.
Фото: СБУ
Сотрудники СБУ установили, что похищенные авиазапчасти должны были поставлять для нужд отечественных авиакомпаний-эксплуатантов, которые используют вертолетную технику при проведении агрохимических работ по всей Украине.
Организаторы незаконной схемы присвоили авиационное имущество государственного предприятия на почти 5 миллионов гривен. Сотрудники СБУ блокировали их продажу авиакомпаниям.
Фото: СБУ
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыски в производственных помещениях и по местам жительства фигурантов дела.
Изъято незаконно отчужденное с госпредприятия авиационное имущество с технической документацией, фиктивные акты ремонтных работ и ресурсного восстановления оборудования, а также документы финансово-хозяйственной отчетности.
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