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СБУ разоблачила схему «списания» запчастей к вертолету почти на 5 миллионов

СБУ разоблачила схему «списания» запчастей к вертолету почти на 5 миллионов

Служба безопасности Украины разоблачила незаконный механизм поставки контрафактных авиазапчастей и оборудования к вертолетной технике, используемой при проведении агрохимических работ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали сделку чиновники одного из государственных авиапредприятий на Тернопольщине.

“Чиновники действовали в сговоре с менеджментом подконтрольной коммерческой структуры. Злоумышленники незаконно списывали, демонтировали и вывозили с территории госпредприятия авиационные узлы и агрегаты, которые были установлены на вертолетах Ми-2. Чтобы «прикрыть» мошеннические сделки, чиновники фальсифицировали техническую документацию на незаконно отчужденное авиационное оборудование”, – отмечают в СБУ.

По имеющейся информации, поскольку некоторые элементы оборудования были в неудовлетворительном техническом состоянии, злоумышленники вносили фиктивные данные относительно проведенных ремонтных работ и ресурсного восстановления.


Фото: СБУ

Сотрудники СБУ установили, что похищенные авиазапчасти должны были поставлять для нужд отечественных авиакомпаний-эксплуатантов, которые используют вертолетную технику при проведении агрохимических работ по всей Украине.

Организаторы незаконной схемы присвоили авиационное имущество государственного предприятия на почти 5 миллионов гривен. Сотрудники СБУ блокировали их продажу авиакомпаниям.


Фото: СБУ

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыски в производственных помещениях и по местам жительства фигурантов дела.

Изъято незаконно отчужденное с госпредприятия авиационное имущество с технической документацией, фиктивные акты ремонтных работ и ресурсного восстановления оборудования, а также документы финансово-хозяйственной отчетности.

По материалам УКРИНФОРМ
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