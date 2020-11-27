Нацбанку не придется платить в бюджет 45 млрд грн

Правительство при доработке проекта бюджета на 2021 год ко второму чтению отклонило предложение депутатов увеличить отчисления от НБУ.

Депутаты предлагали увеличить план прибыли НБУ за 2021 год на 12 млрд грн – с 33 млрд грн до 45 млрд грн.

Однако в обновленном проекте бюджета-2021, обнародованном на сайте Рады, указано именно 33 млрд грн.

«Превышение доходов над расходами НБУ перекликается с вопросом независимости. Потому что независимость центрального банка заключается и в финансовой независимости. Поэтому нас, мягко говоря, немного удивило увеличение этой цифры с 33 до 45 миллиардов», – отмечал несколько недель назад глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью «Голосу Америки».

Господин Шевченко отметил, что НБУ сможет перечислить в бюджет-2021 не ту сумму, которая указана в бюджете, а ту, которую подтвердит независимый аудитор.

“Для Национального банка ключевой является та сумма, которая возникнет после того, как международные аудиторы подтвердят отчетность Нацбанка. И сразу же после того, как мы увидели число 45, мы об этом уведомили и профильный комитет Верховной Рады, и Министерство финансов. Позиция Нацбанка в этом вопросе остается неизменной: по закону мы можем перечислить в бюджет исключительно ту сумму, которая получится в результате подтверждения нашими аудиторами. Предварительно эта сумма была заявлена 22,6 миллиарда гривен», – сказал он.

Речь идет о том, что Верховная Рада во время принятия проекта государственного бюджета на 2021 год в первом чтении увеличила план прибыли НБУ за 2020 год с 33 млрд грн до 45 млрд грн.

Этот показатель был увеличен, чтобы депутаты имели возможность направить дополнительные доходы бюджета на финансирование интересных им расходов, в том числе на социально-экономическое развитие регионов.

При этом Минфин отказался сократить этот показатель, как того требовал НБУ.

Национальный банк еще 4 ноября уведомил Минфин, что нужно учитывать сумму в 22,6 млрд грн как поступления от Национального банка в 2021 году. Однако расчеты Минфина показали, что часть прогнозируемой прибыли к распределению Национального банка, которая подлежит перечислению в государственный бюджет Украины 2021 года, могла бы достигать не менее 33 млрд грн.