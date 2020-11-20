День финансов: реестр для недвижимости, перенос «минималки», авто султана

27 ноября, в Черную пятницу мы вас побалуем недешевыми новостями этого дня:

Повышение «минималки» перенесли. Повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен переносится на декабрь 2021 года. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко. «Это объясняется тем, что у нас определенным образом шоковые иногда вливания средств в экономику влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами и определили, что нам действительно стоит отложить это повышение», – разъяснил Марченко.

Ваша недвижимость в едином реестре. Депутаты разрабатывают изменения в Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности». Изменения предполагают введение адресного реестра в составе Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Проще говоря, каждый земельный участок, дом, квартира (и право собственности) будут иметь уникальный идентификатор. К тому же этот реестр станет основой системы Нацреестра и кадастров недвижимости, который сейчас разрабатывают в Минцифры.

Если работодатель требует тест на коронавирус. Некоторые работодатели требуют от сотрудников, которые возвращаются из отпуска или выходят из «больничного», справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 под угрозой недопуска на работу и последующего увольнения.

В «Минюсте объяснили, правомерны ли такие требования работодателей.

Моноколеса для копов. Национальная полиция объявила тендер на покупку гироскутеров, гиробордов, электросамокатов и моноколес на более чем 100 тысяч гривен. Согласитесь, на такую сумму много не закупить. Но, в описании тендера отмечается, что этот электротранспорт закупается «для нужд обороны». Правда, сложно представить, кого и чего.

За окном Черная пятница, но аферисты не спят. Среди множества предложений сумасшедших скидок, подарков и акций стоит помнить, что в дни «тотальных распродаж» активизируются и аферисты. Поэтому в Департаменте киберполиции Нацполиции Украины советуют не «терять голову» и придерживаться определенных советов, чтобы онлайн-шопинг был безопасным и приносил только положительные эмоции.

Уникальный суперкар султана. Пока вы думаете, стоит ли еще что-то покупать на Черную пятницу. Хотим рассказать вам о вещи, которую вряд ли кто-то сможет купить по скидке. Но, которую уже продают в сети. Речь идет об уникальном суперкаре Сizeta V16T, выпущенном в 1993 году.

Автомобиль от создателей Lamborghini был заказан специально для коллекции султана Брунея. Мощность двигателя составляет 540 л.с. Роль трансмиссии выполняет 5-скоростная МКПП ZF. При этом авто никогда не стояло на учете, а его пробег составляет менее тысячи километров.