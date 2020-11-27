На Киевщине владельцы элитных автомобилей уплатили 11 млн грн транспортного налога

С начала года плательщики Киевщины уплатили в бюджеты территориальных общин 11 миллионов гривен транспортного налога, из которых 6 млн грн обеспечили юридические лица. В свою очередь, физические лица – владельцы элитных автомобилей перечислили в местные казны 5 млн грн.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.

Кто должен платить этот налог, транспортный налог уплачивают физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые имеют зарегистрированные в Украине собственные легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы.

За объекты налогообложения, приобретенные в течение года, налог уплачивается пропорционально количеству месяцев, которые остались до конца года, начиная с месяца, в котором проведена регистрация транспортного средства, а в случае истечения пятилетнего возраста легкового автомобиля в течение отчетного года налог уплачивается за период с 1 января этого года до начала месяца, следующего за месяцем, в котором возраст такого автомобиля достиг (достигнет) пяти лет.

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Транспортный налог уплачивается физическими лицами по месту регистрации объектов налогообложения в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 января этого года, при МЗП в размере 4723 грн, стоимость автомобилей, подлежащих налогообложению, выросла до 1,77 млн грн.

С учетом того, что на 2021 год МЗП предусмотрена в размере 6 тыс. грн, объектом налогообложения будут легковые автомобили стоимостью 2,25 млн грн.