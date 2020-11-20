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АМКУ взял под жесткий контроль владельцев зарядных станций для электрокаров

АМКУ взял под жесткий контроль владельцев зарядных станций для электрокаров

В Антимонопольном комитете (АМКУ) решили серьезно взяться за владельцев зарядных станций для электрокаров. Рынок таких автомобилей растет, соответственно – и рынок услуг по зарядке.

АМКУ направил более 30 требований о предоставлении информации к субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность, связанную с подзарядкой электротранспорта.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Антимонопольщики призвали всех, кто получает такие требования, добросовестно относиться к предоставлению данных. Ведь в соответствии с законом “О защите экономической конкуренции” непредставление, представление информации в неполном объеме в установленные органами АМКУ сроки или представление недостоверной информации является нарушением, за которое законом предусмотрена ответственность.

“Только за четыре последних года мировые продажи электромобилей увеличились в 10 раз. Подобная тенденция наблюдается и в Украине. Водители все чаще предпочитают электрокары, что вызывает рост сети коммерческих зарядных станций. Существенное увеличение использования электротранспорта – до 75% во внутреннем сообщении – предусмотрено и Национальной транспортной стратегией до 2030 года”, – отметили в АМКУ.

И действительно, в январе-октябре этого года украинцы зарегистрировали 6309 электромобилей, что на 1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В частности, легковых авто – 6016 ед. (8% новых), коммерческих – 292 ед. (3% новых), а также был один электробус с конвейера.

По материалам УБР
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