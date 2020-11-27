Почти половина бесконтактных оплат в ритейле осуществляется цифровыми кошельками (инфографика)

Украинцы все больше отдают предпочтение цифровому способу оплат. Согласно статистике Mastercard, сегодня уже 46% от всех бесконтактных оплат в физическом ритейле в Украине происходит с помощью мобильных кошельков – оцифрованными в них картами, в смартфонах и гаджетах.

Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе Mastercard.

При этом в общем количестве всех безналичных платежей по картам Mastercard в Украине сегодня 72% оплат происходит бесконтактно, в то время как всего год назад этот показатель составлял 51%.

Читайте также: В Украине в обращении находится 73 млн платежных карт

«Если раньше пользователь выбирал между картой и наличными, то сегодня, в новой цифровой реальности, эта дилемма трансформировалась в выбор между бесконтактной картой и смартфоном. 7 из 10 оплат в физическом ритейле с нашими картами уже бесконтактные, что близко к показателям таких финансово зрелых рынков, как, например, Великобритания. Что касается бесконтактных оплат гаджетами – Украина среди стран-лидеров в мировом масштабе: фактически каждая вторая бесконтактная оплата осуществляется смартфоном или другим NFC-гаджетом. Для сравнения – в Нидерландах этот показатель равен 28%, а в Польше и Бельгии 13% и 6% соответственно», – подчеркнул Юрий Батхин, вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове.

Количество онлайн-оплат, по данным Mastercard, за последний год в Украине выросло более чем на 45%, а в отдельных категориях рост особенно стремительный:

в частности, в транспортных сервисах – на 60%;

в категории покупок продуктов питания – более чем на 100%.

Популярность цифрового способа оплат соответствует общеевропейскому тренду. Исследование Mastercard Evolution of European Banking 2020 показало, что европейские пользователи стали чаще отказываться от наличных и больше интересоваться цифровыми решениями в банкинге: 62% всех респондентов уже рассматривают переход от физического банкинга в диджитал, что на 13 п. п. больше, чем всего три года назад.

Согласно исследованию, сегодня 42% европейцев совершают финансовые операции онлайн или в приложениях чаще, чем до пандемии, поскольку это быстрее и проще. При этом 51% европейских пользователей считают вопросы безопасности ключевыми факторами при выборе решений цифрового банкинга.