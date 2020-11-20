Правоохранители открыли дело из-за вмешательства в е-систему судопроизводства

В работу Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы произошло вмешательство. Правоохранители сообщили о подозрении администратору ГП “Информационные судебные системы” Государственной судебной администрации.
Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Дело расследуется по ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса.
По данным следствия, подозреваемый в начале 2019 года, занимая должность заместителя начальника отдела, несанкционированно получил доступ к рабочей учетной записи своего подчиненного.
Речь идет об удаленном доступе к серверам ГП “Информационные судебные системы”, которые обеспечивают деятельность АИС “Единая судебная информационно-телекоммуникационная система”.
“Мужчина разместил в системе электронные файлы, которые по своим функциям способны выполнять сбор персональных данных с последующим их сохранением в определенной директории”, – указано в сообщении.
На данный момент следствие продолжается.
Напомним, во время тайной видеоконференции министров обороны ЕС к ней подключился журналист нидерландского издания RTL Nieuws Даниэль Верлаан. После его вмешательства конференцию закончили из соображений безопасности.
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