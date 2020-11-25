Peugeot возвращается на рынок пикапов с новинкой Landtrek (фото)

Компания Peugeot презентовала в Мексике новую модель – пикап Landtrek. Автомобиль будет доступен в странах Латинской Америки.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

В рамках промо кампании мексиканское подразделение Peugeot организовало уникальный 50-дневный марафон. Он стартовал из муниципалитета Лос-Кабос в Мексике и в феврале 2021 года должен финишировать в самом южном городе планеты – Ушуая в Аргентине. За это время три пикапа Landtrek преодолеют 26 тысяч км по территории Мексики, Эквадора и Аргентины.

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Благодаря запуску Landtrek, компания не только выходит на рынок пикапов грузоподъемностью около 1 тонны, но и расширяет свое международное присутствие. Объем ежегодных продаж в этом сегменте составляет более 2,5 миллионов автомобилей.

Напомним, что компания Peugeot представила первый пикап в своей гамме в далеком 1938 году. Автомобиль был создан на базе популярной модели Peugeot 202. После войны компания выпускала аналогичные версии на базе моделей 203, 403, 404 и 504. Всего было выпущено более 375 тысяч пикапов, которые имели успех на всех континентах.

Peugeot Landtrek является совместной разработкой французской компании и ее партнеров из китайской Shenzhen Baoneng Motor (ранее Changan). Автомобиль создан на основе пикапа Changan F70. Новинку можно будет заказать с бензиновым 2,4-литровым 210-сильным турбомотором, который будет работать в паре с 6-ступенчатыми “механикой” или “автоматом”. Подключаемый полный привод имеет понижающую передачу и блокировку заднего дифференциала.