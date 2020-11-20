Инвестирование экономики донецкой области за 9 месяцев 2020 года сократилось почти на треть

В январе-сентябре 2020 года предприятиями и организациями Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) за счет всех источников финансирования использовано 14 780,0 млн грн капитальных инвестиций, или 5,5% общего их объема в Украине. По этому показателю регион занял четвертое место после г. Киева, Днепропетровской и Киевской областей.

Вместе с тем с самого начала 2020 года условия для инвестиционной деятельности ухудшились, а в дальнейшем ситуация усложнилась вследствие пандемии коронавирусной инфекции. В І квартале по сравнению с соответствующим кварталом 2019 года объем капитальных инвестиций в регионе уменьшился (с учетом изменений цен) на 30,2%, во ІІ квартале – на 39,2%, в ІІІ квартале – на 26,4%. В январе–сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года инвестирование экономики Донецкой области сократилось на 31,7%.

В промышленности объем капитальных инвестиций уменьшился по сравнению с январем–сентябрем 2019 года на 42,1%, а в ІІІ квартале 2020 года против ІІІ квартала предыдущего года – более чем вдвое. Всего промышленными предприятиями области в январе–сентябре 2020 года освоено 8960,8 млн.грн. Удельный вес капитальных инвестиций, использованных в промышленности, в общем объеме инвестиций по области остается значительным, однако с начала года снизился: в І квартале он составлял 78,5%, в І полугодии – 71,5%, в январе–сентябре – 60,6%.

Среди промышленных видов деятельности больше половины (53,1%) инвестиций использовано в металлургическом комплексе региона – 4759,2 млн.грн, что в 2,1 раза меньше, чем в январе–сентябре 2019 года. Инвестиции в угольную отрасль сократились на 30,9% и составили 2277,9 млн.грн., или 25,4% инвестирования промышленности.

Инвестиции в жилищное строительство в январе–сентябре 2020 года составили 90,2 млн.грн, или лишь 0,6% всех капитальных вложений (по Украине – 9,5%).

В целом по экономике области основным источником финансирования инвестиционной деятельности остаются собственные средства предприятий и организаций. В январе–сентябре 2020 года они составили 12218,7 млн.грн, или 82,7% общего объема капитальных инвестиций. За счет средств местных бюджетов освоено 1273,6 млн.грн, или 8,6%, капитальные инвестиции за счет средств государственного бюджета составили 941,9 млн.грн, или 6,4%. На банковские кредиты и другие заимствования в области приходилось 300,9 млн.грн, или 2,0% всех капитальных инвестиций.