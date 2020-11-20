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День финансов: изменения в ПДД, распродажа от МАУ, траты на больного COVID-19

Среда, 25 ноября 2020 г. Компания Илона Маска SpaceX произвела сотый запуск ракеты Falcon 9, которая вывела на орбиту еще 60 спутников. Они, по задумке, должны создать сеть глобального скоростного интернета Starlink. А в это время в Украине…

Неуловимые мстители автомобили ВР. Управление делами Аппарата Верховной Рады Украины сообщило, что за период с 1 июня 2020 года и по настоящее время ни один автомобиль из 187 транспортных средств, находящихся на балансе Автобазы Управделами Рады, не был оштрафован при помощи камер автоматической фиксации скорости движения. Как тебе такое, Илон Маск? 😮

В Киеве частные ЖЭО задолжали за тепло почти 6 млн. Частные ЖЭО/ОСМД накапливают долги за отопление и горячую воду. Несмотря на то, что жильцы домов за потребленное тепло рассчитываются с ними почти в полном объеме, иногда не догадываются, что их дом накапливает долги и рискует остаться без тепла. Как тебе такое, Илон Маск? 🧐

Вступили в силу изменения в ПДД. Вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Данные изменения затронут как водителей, так и пассажиров, велосипедистов и пешеходов. К примеру, велосипедистам разрешили движение по полосе для общественного транспорта. А пешеходам обязательно «обзавестись» светоотражающими элементами. Как тебе такое, Илон Маск? 🙄

Распродажа от МАУ. Авиакомпания начала праздничную распродажу билетов на рейсы по Украине и миру в честь своего 28-го дня рождения и наступающей Черной пятницы. Акция действует при покупке билетов с 25 по 30 ноября 2020 года на путешествия с 11 января по 31 марта 2021 года. Например, билеты по направлению Киев-Одесса можно приобрести всего за 397 гривен. Как тебе такое, Илон Маск? 😏

Траты на Black Friday. Уже много лет Черная пятница пользуется неослабевающим спросом у наших соотечественников. Это торговое мероприятие родом из США привлекает множество покупателей, которые с каждым годом всё лучше ориентируются в предлагаемых скидках.

Аналитики Picodi.com поделились с нами интересной статистикой о том, сколько тратят и что покупают украинцы на Black Friday. Знали ли вы, что большая часть анкетированных планирует в 2020 потратить больше, чем год назад. Как тебе такое, Илон Маск? 🤑

Спрос на IT-специалистов в Украине увеличился. Ребята из GlobalLogic рассказали Finance.ua по секрету, что спрос на украинском рынке ІТ-талантов увеличился на половину по сравнению с предыдущим кварталом. А за последние 5 лет количество открытых позиций для технических специалистов растет в среднем почти на 30% в год, в то время как количество самих инженеров — на 18%. Как тебе такое, Илон Маск? 🤓

Стоимость лечения одного больного COVID-19. Цена за лечение одного больного на коронавирус в Украине может быть очень разной. Достигает и до 45 тыс. Со слов министра здравоохранения Максима Степанова, все зависит от состояния больного, а также в какой палате он находится. Как тебе такое, Илон Маск? 🤔

По материалам Finance.UA
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