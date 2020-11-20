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Сколько потеряет бюджет из-за списания налоговых долгов предпринимателей (данные Опендатабот)

Сколько потеряет бюджет из-за списания налоговых долгов предпринимателей (данные Опендатабот)

Налоговый долг 735 тысяч ФЛП смогут погасить в связи с карантином, если их долг составляет менее 5% от общей суммы долга ФЛП. Такую инициативу предложил воплотить Президент Украины Владимир Зеленский.

По данным Опендатабот, сейчас в Украине насчитывается более 1,9 млн предпринимателей. У 927 тысяч имеется налоговый долг.

80% ФЛП, у которых есть долг, смогут их погасить, поскольку их сумма не превышает 3 тысяч гривен.

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Если такая инициатива будет принята, государственный бюджет лишится 400 миллионов гривен. Это небольшая сумма – около 5% от общего долга, который сейчас составляет 7,2 млрд гривен.

Нынешние долги предпринимателей:

  • 735 тысяч ФЛП имеют налоговый долг меньше 3000 грн;
  • 110 тысяч – от 3 до 10 000 гривен;
  • 75 тысяч – от 10 тысяч до 100 тысяч гривен;
  • еще 6669 предприятий задолжали налогов на сумму от 100 000 гривен.

“Такое решение Президента похоже на хорошую оптимизацию кредитного портфеля: простить долги 80% и потерять только 5% от общей суммы”, – комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.

По материалам Finance.UA
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