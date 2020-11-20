Налоговая досрочно выполнила план доходов госбюджета на год

По состоянию на 24 ноября в общий фонд госбюджета поступило 462,9 млрд грн налогов, что на 4,6 млрд грн, или 1% превышает индикативы Министерства финансов по поступлениям на этот год, сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС) со ссылкой на слова главы Алексея Любченко.

“Такие достижения являются прямой демонстрацией эффекта детенизации. То есть объем теневых операций сокращается, а детенизированную часть рынка занимает легальный бизнес, который платит налоги”, – отметил глава ГНС.

По его словам, чтобы достичь показателя в дополнительные 10%, анонсированных министром финансов Сергеем Марченко, нужно еще 14,7 млрд грн. И эти средства поступят в ближайшее время в соответствии со сроками уплаты налогов, определенными законодательством.

Также Любченко рассказал, что возмещение НДС плательщикам происходит без задержки. В ноябре ожидается компенсация в сумме 12,5 млрд грн.