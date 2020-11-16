День финансов: поддержка бизнеса от Зе, цены на газ в ЕС и Украине, оценка тюрем

Во вторник, 24 ноября, Президент официально пообещал, что предпринимателям помогут.

Выплаты для ФЛП и аннулирование долгов. Зеленский заявил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен.



ЕСВ

Также Зеленский пообещал бизнесу аннулировать налоговые долги и компенсировать

Госдолг и “каждая 8 гривна”. Пока же, как подсчитали в Счетной палате, на обслуживание госдолга была направлена каждая восьмая гривна доходов госбюджета. А государственный долг за 9 месяцев 2020 года увеличился на 347 млрд грн или 17% – до 2,3 трлн грн.

Цены на газ в Украине и в странах ЕС. По данным Евростата, средние цены на газ для домашних хозяйств в первой половине 2020 года были самыми низкими в Латвии, Венгрии и Румынии и Литве, а самыми высокими – в Нидерландах, Швеции, Франции. В Украине же цены на газ в среднем в 3,7 раза ниже, чем в Европе.

Отметим, сегодня “Нафтогаз” назвал цену газа для производителей тепла в ноябре.

“Шеринг от Дії”. В октябре была представлена Дія 2.0 – обновленная версия приложения государства в смартфоне. Подробно о том, что такое “шеринг” и о возможностях с использованием электронных документов в “Дії” рассказал Денис Иванов, руководитель экспертной группы Директората электронных услуг.

Аренда жилья. Вот, что нужно указывать в договоре. Обычно поиски квартиры происходят по-разному: интернет-страницы по поиску жилья, среди друзей, знакомых или через посредника. Но, чтобы избежать неприятностей, жилье стоит арендовать в соответствии с нормами законодательства. Как это сделать – консультирует Минюст.

У тюрем будет система рейтингования. Министерство юстиции вводит систему рейтингования (оценки эффективности) тюрем.



Новая система состоит из инструментов оценки и цифровой аналитической карты исправительных колоний и СИЗО. Система учитывает более 350 показателей и поможет Минюсту регулярно отслеживать прогресс тюрем в сферах финансов, кадрового обеспечения, режима безопасности, социально-воспитательной работы, материальных условий, прав человека и здравоохранения.

Как поменять CVV2-код в monobank. В приложении monobank появилась новая функция — возможность изменить CVV2-код, который нанесен на обороте карты, на свой собственный. Зачем это и как поменять CVV2 в приложении – читайте по ссылке.

Вакцинация перед полетами. Национальная авиакомпания Австралии Qantas заявила, что потребует от будущих международных путешественников доказать, что они были вакцинированы против Covid-19 перед полетом. Хотя Qantas является первой авиакомпанией, которая указала, что вакцинация будет обязательной перед поездкой, другие вскоре могут последовать ее примеру. При этом, как утверждают СМИ, в Украине цены на коронавирусные тесты завышены в десятки раз.