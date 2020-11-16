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Зерновые и зернобобовые собраны с 96% засеянных площадей - Минэкономики

Зерновые и зернобобовые собраны с 96% засеянных площадей - Минэкономики

Украинские сельхозпроизводители по состоянию на 23 ноября собрали 60,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 14,7 млн га, или 96% к прогнозу.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Всего на указанную дату уже собрано 79,2 млн тонн основных культур с площади 23,5 млн га. Отмечается, что аграрии уже завершили уборку таких культур, как пшеница, ячмень, горох, просо, гречиха, подсолнечник и рапс. Продолжается уборка кукурузы, которой уже собрано 25,2 млн тонн с площади 4,8 млн га (89% к прогнозу), и сои, ее собрали 2,7 млн тонн с площади 1,3 млн га (98%). Также накопано почти 8,3 млн тонн сахарной свеклы с площади 196 тыс. га (91% к прогнозу).

Относительно проведения осенней посевной кампании, то по состоянию на 23 ноября 2020 года украинские сельхозпроизводители засеяли основными озимыми культурами почти 7,9 млн га, что составляет 96% к прогнозу.

По материалам УАИБ
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